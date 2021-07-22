1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgada eski damat ve ailesi adliyede (2) - Son Dakika

AĞABEYİNİN KILDIRDIĞI CENAZE NAMAZIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski damadı İbrahim Gül tarafından öldürülen Süleyman Olgun, ikindi ezanının ardından ağabeyi Recep Olgun tarafından kıldırılan cenaze namazıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına öldürülen Süleyman Olgun'un ağabeyleri İsmail ve Recep Olgun, ailesi ve sevenleri katıldı. Ağabeyi Recep Olgun'un kıldırdığı cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Olgun'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane Kelkit'e gönderildi.