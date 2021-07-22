1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgada eski damat ve ailesi adliyede (2) - Son Dakika

1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgada eski damat ve ailesi adliyede (2)
22.07.2021 18:54
AĞABEYİNİN KILDIRDIĞI CENAZE NAMAZIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde eski damadı İbrahim Gül tarafından öldürülen Süleyman Olgun, ikindi ezanının ardından ağabeyi Recep Olgun tarafından kıldırılan cenaze namazıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
AĞABEYİNİN KILDIRDIĞI CENAZE NAMAZIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski damadı İbrahim Gül tarafından öldürülen Süleyman Olgun, ikindi ezanının ardından ağabeyi Recep Olgun tarafından kıldırılan cenaze namazıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına öldürülen Süleyman Olgun'un ağabeyleri İsmail ve Recep Olgun, ailesi ve sevenleri katıldı. Ağabeyi Recep Olgun'un kıldırdığı cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Olgun'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane Kelkit'e gönderildi.
Son Dakika 18:31 Artvin'de sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne katıp götürdü 18:07 Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler 17:56 Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar 17:45 Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş 17:24 Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen çift ve iki çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi 17:03 Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun 16:16 Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu 15:51 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık