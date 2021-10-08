Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen minibüs, karşı yönden gelen elma yüklü kamyonetle çarpıştı.
Savrulan minibüs, arkadan gelen tankere çarptıktan sonra durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Bu arada, kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, minibüs sürücüsünün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi - Son Dakika