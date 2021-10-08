1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen minibüs, karşı yönden gelen elma yüklü kamyonetle çarpıştı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Savrulan minibüs, arkadan gelen tankere çarptıktan sonra durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

ARAÇ KAMERASI HER ŞEYİ GÖRÜNTÜLEDİ

Bu arada, kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, minibüs sürücüsünün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.