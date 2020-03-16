1 kişinin öldüğü bıçaklı alacak kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü bıçaklı alacak kavgası kamerada - Son Dakika

1 kişinin öldüğü bıçaklı alacak kavgası kamerada

6 saat önce

ADANA'da Ali A. (39) ve Abdullah A. (40), bir süre önce hayatını kaybeden Mehmet G.'nin alacağını tahsil etmek için gittikleri iş yerinde, borçlu oldukları öne sürülen kardeşler Tufan (32) ve Tamer (31) Yeşil ile çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

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ADANA'da Ali A. (39) ve Abdullah A. (40), bir süre önce hayatını kaybeden Mehmet G.'nin alacağını tahsil etmek için gittikleri iş yerinde, borçlu oldukları öne sürülen kardeşler Tufan (32) ve Tamer (31) Yeşil ile çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Ali A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga sonrası yakalanarak gözaltına alınan Tufan ve Tamer Yeşil, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan Tufan ile Tamer Yeşil, Mehmet G.'den 56 bin lira değerinde tavuk satın aldı. Tufan ve Tamer Yeşil, borçlarını ödemeden Mehmet G. hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ali A. ile Abdullah A., borcu tahsil etmek ve bir kısmını almak için Tufan ve Tamer Yeşil kardeşlerin Süleyman Vahit Caddesi'ndeki iş yerine gelerek 56 bin lirayı istedi. Kardeşlerin, "Borcun bir kısmını ödedik, geriye 20 bin lira kaldı. Borcumuz size değil. Size para veremeyiz" demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Tufan Yeşil, bıçakla Ali A. ile Abdullah A.'yı yaraladı. Kardeşi Tamer Yeşil ise parayı isteyen kişileri sopayla darbetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Ali A. ile Abdullah A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah A.'nın tedavisi sürerken, Ali A. ise 9 Mart Pazartesi günü hastanede hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin şafak vakti operasyonunda yakalanan kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Yüreğir, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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