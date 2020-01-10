1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.

1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Erciş'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki grup, hayvan pazarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen silahlı ve sopalı kavgada İbrahim Korkmaz (35) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kavgayla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 14 kişiden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.


Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
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