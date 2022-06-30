1 kişinin öldüğü kaza sonrası yurt dışına çıkmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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1 kişinin öldüğü kaza sonrası yurt dışına çıkmak isterken yakalandılar

30.06.2022 10:38
1 kişinin öldüğü kaza sonrası yurt dışına çıkmak isterken yakalandılar

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Muhammet Oğuz Bolat (45), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Muhammet Oğuz Bolat (45), yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan, diğer araçtaki 2 İngiltere uyruklu, yurt dışına çıkmak üzereyken havalimanında yakalandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kadriye Mahallesi'ndeki Kadriye- Belek turizm caddesinde meydana geldi. Muhammet Oğuz Bolat'ın kullandığı 07 YV 515 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 07 AJK 557 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Bolat, sağlık ekiplerince özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Bolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Oğuz Bolat'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Öte yandan mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 07 AJK 557 plakalı aracın firmadan kiralandığını ve içindeki 2 kişinin de kaza yerinden kaçtığını tespit etti. Ekipler, bu kişilerin İngiltere vatandaşı A.H. (23) ile M.H.S. (21) olduğunu belirledi. Kaldıkları otelden ayrılan şüphelilerin yurt dışına çıkma ihtimalini değerlendiren ekipler, Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti. Takibe alınan A.H. ve M.H.S., yurt dışına çıkmak üzereyken havalimanında yakalanıp, gözaltına alındı. Kaza sırasında aracı kullananın ise M.H.S. olduğu belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

England, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü kaza sonrası yurt dışına çıkmak isterken yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 kişinin öldüğü kaza sonrası yurt dışına çıkmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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