1 kişinin öldüğü kazada iş makinesi sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı kazada iş makinesi sürücüsü tutuklandı. Öte yandan meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, 26 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi İzmir- Ankara asfaltı Uncubaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, fırtına sebebiyle yola ağaç devrilmesinin ardından olay yerine gelen iş makinesi yolu açma çalışmasına başladı. Bu sırada İzmir istikametine seyreden Ülkü Yaşurgan (81) idaresindeki 45 SY 034 plakalı araç iş makinesine çarptı. Kazada sürücü ve eşi Asuman Aysu Yaşurgan (78) araç içerisindeki sıkışırken, durum vatandaşlar tarafından polis, sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yolcu konumunda bulunan Asuman Ayşe Yaşurgan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Ülkü Yaşurgan ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı sürücü, önce Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne oradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Asuman Ayşe Yaşurgan'ın cansız bedeni Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iş makinesi operatörü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Meydana gelen kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş makinesinin refüjü aşarak karşı yöne geçtiği esnada İzmir istikametine seyir halinde olan Ülkü Yaşurgan idaresindeki otomobil ile çarpıştığı an yer aldı.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan iş makinesi sürücüsü A.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR