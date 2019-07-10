Son Dakika Haberleri: 1 kişinin öldüğü kazada ışık ihlali yapan alkollü sürücüye 6 yıl 3 ay hapis
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1 kişinin öldüğü kazada ışık ihlali yapan alkollü sürücüye 6 yıl 3 ay hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de kavşakta ışık ihlali yapınca başka otomobille çarpışıp, 1 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan otomobilin alkollü sürücüsü Eren Saygılı (29), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

1 kişinin öldüğü kazada ışık ihlali yapan alkollü sürücüye 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]
Kayseri, Güncel
KAYSERİ'de kavşakta ışık ihlali yapınca başka otomobille çarpışıp, 1 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan otomobilin alkollü sürücüsü Eren Saygılı (29), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Geçen 12 Nisan'da merkez Talas ilçesinde meydana gelen kazada, Eren Saygılı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kavşakta ışık ihlali yapması sonucu, Mert Y. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. İki sürücü ile birilkte 8 kişi yaralanırken Dorukhan Altıntaş (27), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eren Saygılı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 5'inci  Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Saygılı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, bilirkişi raporuna göre sanığın 1,05 promil alkollü olduğunu açıkladı. Sanık, bunun üzerine, "Alkollüydüm; ama o kadar kendimi kaybedecek derecede değildim, pişmanım" dedi.
Önceki duruşmalarda da "Hızım o sıra 60-70 kilometre civarındaydı. Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim. İki sefer frene bastım; ama engelleyemedim" diyerek savunma yapan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
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