1 Kişinin Öldüğü Kazada Sürücüye 3 Yıl 7 Ay Hapis Cezası
38 dakika önce
Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü kazada hakkında dava açılan sürücü, 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu
'da 1 kişinin öldüğü kazada hakkında dava açılan sürücü, 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu" suçundan tutuksuz yargılanan Hasan Çar ile avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Hasan Çar, kazada kusuru olmadığını ileri sürerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya' sebebiyet verdiği gerekçesiyle sanığı 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
Olayın geçmişi
Kastamonu'da geçtiğimiz yıl 12 Ocak'ta Hasan Çar idaresindeki minibüs ile aynı yönde giden Ahmet Maşaoğlu yönetimindeki traktör çarpışmış, kazada traktör sürücüsü Ahmet Maşaoğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Satiye Maşaoğlu ise yaralanmıştı. - KASTAMONU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:31 Kaynak: İHA
Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası
Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi
İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp Altınlarını Çalan Dayı-Yeğen, Parayla Alem Yaptı
Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı