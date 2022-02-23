1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

23.02.2022 11:44

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada A.Ç.?nin (30) silahını ateşleyerek İsa Kara'yı (27) vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada A.Ç.?nin (30) silahını ateşleyerek İsa Kara'yı (27) vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. İsa Kara'nın silahını ardı ardına ateşlediği anlar kameraya yansıdı.

Olay 2 Ocak günü gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup sokakta kavga etti. A.Ç., tabancasını ateşleyerek İsa Kara'yı vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Kara'yı ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.Ç., E.Ç., B.Ç., S.Ç. ve O.Ç. adliyeye sevk edildi. A.Ç. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

O gece yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki grup tekme tokat kavga ederken, A.Ç.?nin tabancasını çıkartarak ardı ardına ateş ettiği görüldü.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

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Karapürçek, Sakarya, kavga, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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