1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

06.05.2021 13:31
1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi, System.String[]

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Ahmet Öztaş'ın (31) öldüğü, kardeşi Fırat Öztaş'ın (22) yaralandığı berber dükkanındaki silahlı saldırı ile ilgili davada 3'ü tutuklu 4 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Ahmet Öztaş'ın (31) öldüğü, kardeşi Fırat Öztaş'ın (22) yaralandığı berber dükkanındaki silahlı saldırı ile ilgili davada 3'ü tutuklu 4 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık Emrah Kesim, Fırat Öztaş'a korkutmak için ateş ettiğini, Ahmet Öztaş'ı ise vurmak istemediğini, üzerine atıldığı için vurmak zorunda kaldığını söyledi.

Fırat Öztaş, geçen yıl 21 Eylül'de berberde tıraş olurken, elinde tabanca ile içeri giren Emrah Kesim'in silahlı saldırısına uğradı. Fırat Öztaş, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, bu sırada yanında oturan ve Emrah Kesmi'in üzerine hamle yapan ağabeyi Ahmet Öztaş ise karın boşluğundan vurularak yaralandı. Emrah Kesim kaçarken, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşten Ahmet Öztaş yaşamını yitirdi.

4 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİCinayetle ilgili, Fırat Öztaş'ın olaydan 1,5 ay önce çıkan kavgada yaraladığı Yasin Sönmez ile kardeşleri Hüseyin Sönmez ve Soner Sönmez gözaltına alındı. İnşaat firması sahibi 3 kardeşin yanında çalışan cinayet sanlısı Emrah Kesim de olaydan 6 ay sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Yasin ve Soner Sönmez ile Emrah Kesim tutuklanırken, Hüseyin Sönmez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda 4 kişi hakkında dava açıldı. Emrah Kesim'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından, Hüseyin, Yasin ve Soner Sönmez'in ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' ve 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisleri istendi.'ÜZERİME ATILINCA VURMAK ZORUNDA KALDIM'Ankara 8'nci Ağır Ceza mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Emrah Kesim, Yasin Sönmez ve Soner Sönmez savunmalarını yaptı. Tutuksuz sanık Hüseyin Sönmez ise duruşmaya katılmadı. Emrah Kesim, olayda kullandığı tabancayı bir yakınının düğününde sıkmak için Soner Sönmez'den ödünç aldığını, Fırat ve Ahmet Öztaş'ı vurmak gibi bir planı olmadığını söyledi. Sanık Emrah Kesim, "Olay günü yoldan geçerken daha önce bana husubet besleyen Fırat Öztaş'ı berberde gördüm. Sürekli beni tehdit ettiği için peşimi bırakmasını, derdinin ne olduğunu sormak için içeri girdim. Tehditlerini sürdürünce korkutmak için ayağına ateş ettim. Kaçmak isterken Ahmet Öztaş üzerime atladı. Ayağına ateş etmek istedim; ancak üzerime atladığı için kurşun karnına gelmiş. Öldürmek için ateş açmadım" dedi.Olayın planlı olmadığını, azmettirilmediğini, kaçmasında kimsenin yardım etmediğini de iddia eden sanık Emrah Kesim, berber dükkanına Fırat Öztaş'ı gördüğü için girdiğini, Ahmet Öztaş'ı vurmak istemediğini; ancak üzerine atıldığı için vurmak zorunda kaldığını, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLERSanık Yasin Sönmez, olaydan 1,5 ay önce çıkan kavgada bacağından yaralandığı için kimseye husumet beslemediğini, iddia edildiği gibi Emrah Kesim'i, Fırat Öztaş'ı vurması için azmettirmediğini ileri sürdü. Sanık Soner Sönmez de, cinayetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, Kesim'in, Fırat Öztaş'ı vurduğunu araçla olay yerinden uzaklaşırken kendisine söylediğini, bu şekilde olaydan bilgisi olduğunu iddia etti. Ahmet Öztaş'ın eşi ise eşi öldüğünde 6'ncı çocuğuna hamile olduğunu belirterek, "Hiç uğruna babasız kalan 6 çocuğumun hakkı için en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Avukatların taleplerinin ardından duruşma ertelendi.SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI İLE GÜNDEME GELMİŞLERDİAhmet Öztaş'ın kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölümünün ardından yakınları sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Kendilerini korumak isteyen sağlık çalışanları kapının arkasına barikat kurmuştu. Bu olayla ilgili aralarında Fırat Öztaş'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında dava açıldı. 5 kişinin yargılanması Ankara 34'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.


1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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