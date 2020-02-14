1 kişinin öldüğü tekne kazası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü tekne kazası kamerada - Son Dakika

1 kişinin öldüğü tekne kazası kamerada

11 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kayıp olan şahsın cansız bedeni bugün dalgıç polisler tarafından bulundu.

1 kişinin öldüğü tekne kazası kamerada, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kayıp olan şahsın cansız bedeni bugün dalgıç polisler tarafından bulundu. O kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.


Olay,dün akşam üzeri ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayıp oldu.Bugün sabah İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler bölgeye giderek arama çalışması başlattı.


Ekiplerin çalışmasında şahsın cansız bedeni köprünün ayaklarına yaklaşık 15. metre uzaklıkta 20 metre derinlikte ulaşıldı.Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla Kaya'nın cansız bedeni yukarı alınarak hastane morguna gönderildi.


O kazanın görüntüleri bir balıkçı restoranın güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Şerif Kaya , Elazığ, Keban, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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