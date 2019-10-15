Son Dakika Haberleri: 1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede (2)
Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede (2)

1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede (2)

38 dakika önce

1 TUTUKLAMAKayseri'de, önceki gece meydana gelen yol verme kavgasında Tercan Ulutekin'in 11 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Emre G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede (2), System.String[]

1 TUTUKLAMA

Kayseri'de, önceki gece meydana gelen yol verme kavgasında Tercan Ulutekin'in 11 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Emre G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler O.K ve B.C ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kayseri, Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:40 Kaynak: DHA
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