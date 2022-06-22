1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı

22.06.2022 13:41
1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Yunus Emre Demirci'nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Yunus Emre Demirci'nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Haziran tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Canlı Hayvan Pazarında aralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumet bulunduğu iddia edilen Yunus Emre Demirci ve H.E. arasında kavga çıktı. Kısa süre sonra büyüyen kavgada bıçaklanan Yunus Emre Demirci kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kavgaya karıştığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan ve H.E., S.C., F.K., A.H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı Taşköprü'de 1. Çocuk Festivali başladı Taşköprü'de 1. Çocuk Festivali başladı
Kaynak: İHA

Emre Demirci, Kastamonu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:50:57. #1.13#
SON DAKİKA: 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement