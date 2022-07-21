1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi

21.07.2022 15:37
1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Alacabük köyü Kapançatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan Eyüp D. (60), Ziya Dilbaz (50) ve İstanbul'da polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Silahlı saldırganın tüfeğinden çıkan üç kurşunun isabet ettiği Ziya Dilbaz ağır yaralanırken, diğer iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ziya Dilbaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Erkan A., işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlının savcılıktaki sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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