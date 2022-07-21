1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı

21.07.2022 22:22
1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçeye bağlı Alacabük köyü Kapançatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan Eyüp D. (60), Ziya Dilbaz (50) ve İstanbul'da polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Silahlı saldırganın tüfeğinden çıkan üç kurşunun isabet ettiği Ziya Dilbaz ağır yaralanırken, diğer iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ziya Dilbaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Erkan A., işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı Zonguldak'taki silahlı kavgada yakalanan şüpheli tutuklandı 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 22:22:40. #1.13#
SON DAKİKA: 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement