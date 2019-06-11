Son Dakika Haberleri: 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)
Son Dakika Güncel Haber

1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)

1 saat önce

ŞENTÜRK, TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'da dün gece şizofreni hastası İbrahim Yakut'un 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisten kaçarken zorla evine girerek öldürdüğü İsmail Şentürk'ün cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüldü.

1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2), System.String[]

ŞENTÜRK, TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ'da dün gece şizofreni hastası İbrahim Yakut'un 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisten kaçarken zorla evine girerek öldürdüğü İsmail Şentürk'ün cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüldü. Şentürk'ün cenazesi helallik alınması için Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi. Şentürk'ün cenazesine Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şentürk, buradan kılınan cenaze namazının ardından ilçeye 15 kilometre mesafedeki Kuyucu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook hesabı açan eski eşini tehdit ve darp etti, gözaltına alındı Şizofreni hastası, 1'i polis 3 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de öldürdü Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:51:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]