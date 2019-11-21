1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
6 saat önce
1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandıNİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan iş arkadaşını öldürüp 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma görüntüsü ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:01 Kaynak: İHA
1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
NİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan iş arkadaşını öldürüp 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma görüntüsü ortaya çıktı.
Dün Niğde'de bir restoranda çalışan M.Ş. iş Arkadaşı M.T. ye öldürüp 4 kişiyi de yaralayıp kaçtı. Olay sonrası polise teslim olmak istemeyen zanlı elindeki bıçağı boğazına dayadı. Bir süre polise direnen zanlı polisin ikna etmesi üzerine zanlı teslim oldu. İfadesi alınan zanlı tutuklanarak Niğde kapalı cezaevine gönderildi.
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