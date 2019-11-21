Son Dakika Haberleri: 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandıNİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan iş arkadaşını öldürüp 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma görüntüsü ortaya çıktı.

1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

NİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan iş arkadaşını öldürüp 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma görüntüsü ortaya çıktı.

Dün Niğde'de bir restoranda çalışan M.Ş. iş Arkadaşı M.T. ye öldürüp 4 kişiyi de yaralayıp kaçtı. Olay sonrası polise teslim olmak istemeyen zanlı elindeki bıçağı boğazına dayadı. Bir süre polise direnen zanlı polisin ikna etmesi üzerine zanlı teslim oldu. İfadesi alınan zanlı tutuklanarak Niğde kapalı cezaevine gönderildi.

1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım Çukur 77. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 01:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]