Son Dakika Haberleri: 1 Kişiyi Yaralayıp Kaçan Zanlı Suç Makinesi Çıktı

1 Kişiyi Yaralayıp Kaçan Zanlı Suç Makinesi Çıktı

1 saat önce

1 kişiyi yaralayıp kaçan zanlı suç makinesi çıktı Dur ihtarına uymayıp kaçtı, binanın damında yakalandıBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen günlerde bir kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karışan zanlı yakalandı.

1 Kişiyi Yaralayıp Kaçan Zanlı Suç Makinesi Çıktı, System.String[]
1 kişiyi yaralayıp kaçan zanlı suç makinesi çıktı
Dur ihtarına uymayıp kaçtı, binanın damında yakalandı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen günlerde bir kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karışan zanlı yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan zanlı jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca kaza yaparak durdu.
Geçtiğimiz günlerde Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'nde bir kişiyi yaralayıp kayıplara karışan zanlı, jandarma kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarmadan kaçan zanlı Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde aracıyla kaza yaptı. Aracını bırakıp yaya kaçan zanlının Y.K. olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi yakalamak için evine baskın yaptı. Baskında kaçmaya çalışan Y.K. yan binanın çatısında yakalandı.
Zanlı ile ilgili yapılan incelemede, Y.K.'nin kaza yaptığı aracında 10 gram metamfetamin ele geçirilirken şüphelinin daha önce 3 hırsızlık 1 tane de mala zarar verme suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, Mudanya, 3. Sayfa
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