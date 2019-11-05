1. Kızılay Bodrum Okçuluk Şampiyonası yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1. Kızılay Bodrum Okçuluk Şampiyonası düzenlendi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı yaşlarda 40 sporcu katıldı.

Şampiyona sonunda minikler kategorisinde 247 puanla Yağız Tuğra Çoban, olimpik yay büyüklerde 248 puanla Ali Efe Kurat ve makaralı yay kategorisinde de 272 puanla İlker Eren birinci oldu.

Etkinliği izleyen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da antrenör eşliğinde ok attı.

Kızılay Bodrum Şubesi Başkanı Osman Akkartal, ilkini gerçekleştirdikleri şampiyonayı geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Bu etkinliğimizin amacı, atalarımızdan gelen bu sporu Bodrum'da da geliştirmek. Her yıl Kızılay Haftası'nda devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve hediye çekleri verildi.