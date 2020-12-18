1 klipte 5 farklı Yıldız
18.12.2020 12:07
Yıldız Tilbe'nin Özdemir Müzik etiketi taşıyan "Seninle Derdim Çok" isimli tekli çalışmasının video klibi dijital platformlarda yayımlandı.
Yıldız Tilbe'nin Özdemir Müzik etiketi taşıyan "Seninle Derdim Çok" isimli tekli çalışmasının video klibi dijital platformlarda yayımlandı.
Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının düzenlemesinde Can Atayılmaz'ın, mix'inde Utku Ünsal'ın, mastering'inde ise Emre Kıral'ın imzası bulunuyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Can Tekin oturdu. Klipte Yıldız Tilbe 5 farklı saç modeliyle rol aldı. Farklı peruklar kullanan Yıldız Tilbe'nin en dikkat çeken peruğu Aysel Gürel'i anımsatan kırmızı peruğu oldu.
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