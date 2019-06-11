Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde, "1. Kodla Kozlu Bilim Festivali" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş
'ın himayelerinde yürütülen robotik kodlama faaliyetlerinin merkez ve ilçelerde devam ettiği belirtildi.
Kozlu ilçesinde düzenlenen "1. Kodla Kozlu Bilim Festivali"nin açılışının Vali Bektaş
tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçede bulunan 14 okulun 40 projeyle katıldığı festivalde öğrenciler tarafından yapılan tasarımları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Bektaş, her zaman olduğu gibi memnuniyetini ifade ederek, öğretmen ve öğrencileri kutladı, teşekkür etti."
Vali Bektaş, amaçlarının yarınların teminatı öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu ifade etti.