1 koli ayranı çalıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

1 koli ayranı çalıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

10.10.2022 12:30
1 koli ayranı çalıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Afyonkarahisar'da bir şahsın lokantanın önündeki 1 koli ayranı çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir şahsın lokantanın önündeki 1 koli ayranı çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay karşısında şaşıran lokanta sahibi ise şahsın hırsızlık yapması yerine kendilerinden istemesi halinde ayranı verebileceklerini söyledi.

Olay, kent merkezi Bankalar Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde ismi belirlenemeyen bir şahıs kaldırımda yürürken lokantanın önünde ayran dağıtıcı tarafından bırakılan ayran kolilerini gördü. Şahıs önce sağı solu kolaçan etti ardından üst üste istiflenen ayran kolilerinden birini alıp yanında getirdiği poşetin içerisine koyarak gözlerden uzaklaştı.

Sabah erken saatlerde dükkanını açmak için gelen İhsan Gümüşdede, olayı güvenlik kameralarını izleyince fark ettiklerini ifade ederek, "Burada ayran kolilerimiz vardı, vatandaşın birisi sabah erken saatlerde almış gitmiş. İhtiyacı varsa biz buradan verebiliriz, ama böyle bir olayda hem ayran satan kişiyi hem de bizi zan altında bırakıyor. Şikayetçi olmayacağız çünkü bir koli ayranın peşinde değiliz. Ama dediğim gibi ayran firması ile bizim aramızda eksiklik çıkıyor, o yüzden bir daha olmasa seviniriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
'Doktorları boşuna dövmüyorlar' sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı 'Doktorları boşuna dövmüyorlar' sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜ ARONYANIN ÜRETİMİNİ YAPIYOR TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜ ARONYANIN ÜRETİMİNİ YAPIYOR Karabüklü wushucu Irmak Taşbaş Balkan şampiyonu oldu Karabüklü wushucu Irmak Taşbaş Balkan şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 koli ayranı çalıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
11:02 "Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı
10:58 Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 12:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: 1 koli ayranı çalıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement