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1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir - Son Dakika

1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir

20.06.2021 14:29

1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir elde ediyor Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede kaybolmaya yüz tutmuş geleneği yeniden canlandırıyor.

1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir elde ediyor

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede kaybolmaya yüz tutmuş geleneği yeniden canlandırıyor. Sıfır masrafla, 40 günde 1 kutu ipekböceği yetiştiren üretici ortalama 4 bin TL gelir elde ediyor.

Mustafakemalpaşa'da tarımsal kalkınma için ürün çeşitliliği noktasında önemli çalışmalar yürüten Başkan Mehmet Kanar, tarafından kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği işbirliği ile kültürel bir miras olan ipekböceği yetiştiriciliği yeniden çiftçinin umudu oluyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ipekböceği yetiştiriciliği yeniden eski cazibesine kavuşuyor. 100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 4 bin TL gelir sağlıyor.

Bir zamanlar iyi bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliğini yaygınlaştırmak için aylar öncesinden çalışmalara başlanırken, yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerin başvuruları alınarak baharla birlikte KOZABİRLİK'ten temin edilen ve yumurtadan çıkmış olan larvalar ücretsiz olarak dağıtıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Kanar'ın talimatıyla hayata geçen ve Koza Birlik ile iş birliği 25 yetiştirici ile başlayan projenin önümüzdeki yıl 100 üretici ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Salçalık domates, biber, fasulye gibi birçok tarım ürünün önemli merkezi konumunda bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaban mersini, bal, lavanta, bamya, kekik, safran gibi ürünlerle zenginleştirmek için attığı adımların meyvelerini toplamaya başladı. Değerli tarım ürünleri kabul edilen yaban mersini, bal, lavanta, bamya, kekik, safran gibi ürünler de ciddi verim aldıklarını belirten Başkan Mehmet Kanar, ipekböcekçiliği kültürünün yeniden gelişmesi ve hak ettiği değeri bulabilmesi için başlattıkları çalışmaların artarak sürdüğünü söyledi. Mehmet Kanar, "Belediye olarak bu konuya hassas yaklaşıyor ve üreticimize bu değerimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. 75 TL olan kilo fiyatını da 100 TL bandına çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. 40 günde elde edilen 4 bin TL'yi bulan kutu gelirlerini ise 5 bin TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tarımsal hizmetler müdürlüğü çatısı altında geleneksel üretimi modern tarıma entegre etmek adına var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden aldığı destekle evinin çatı katında İpek böceği yetiştiriciliği yapan Kamil Karaman, hem iklim bakımından hem de dut yaprağı tedarik etme konusunda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek "Koza üretimi ilgi isteyen bir iş. Zahmetli olduğu kadar kazancı yüksek ve zevkli. Bir üretici 4 kutu ipekböceğine çok rahat bakabiliyor. Türkiye şartlarına baktığımızda bu çok iyi bir rakam. Kaybolmaya yüz tutmuş bu güzel mesleğin daha çok yaygınlaştırılmasını istiyorum. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu işi rahatlıkla yapabilirler. Belediyemiz teknik destekte sağlıyor. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a ve Kozabirlik yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

İlçenin Çaltılıbük Mahallesi'nde yetiştiricilik yapan Gülbiye Bayram, ipekböcekçiliği ile geçimlerini sağladıklarını belirterek üretim için evlerinin bir bölümünü bu iş için ayırdıklarını söyledi. Bayram, masrafsız ve kazancın iyi olması mesleğin en güzel yönlerinden biri olduğunu ifade ederken devlet desteğinin sektör açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi. 40 günde örülen kozadan kazandığı parayla elektrikli bisiklet hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Gülbiye Bayram, "Meslekte tecrübe kazandıkça ve gelirler arttıkça kapasitemizi de arttırıyoruz" dedi.

1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Türk Lirası, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1 Kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir - Son Dakika Ekonomi


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