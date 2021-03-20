'1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek - Son Dakika

'1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek

20.03.2021 15:55
'1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek, System.String[]

Türkiye ve dünyada ilk kez su altı sempozyumunun Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenleneceği açıklandı.

Türkiye ve dünyada ilk kez su altı sempozyumunun Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenleneceği açıklandı.

17 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlan '1. Kuzey Ege Gömeç Su Altı Heykel Sempozyumu' için ilk toplantı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Burhaniye Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Marmara Adalar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen Su Altı Heykel Galerisinin ilk etabı olan '1. Kuzey Ege Gömeç Su Altı Heykel Sempozyumu toplantısı Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam başkanlığında toplandı:

GMKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Candan Şahin, GMKA Uzmanı Ekim Bengisu Hocaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Profesör Mustafa Sarı, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel ve proje ekibi, Sempozyum kuratörleri heykeltraşlar Hakan Şengönül, Özlem Şebgönül ve belediye proje ekibiyle birlikte yapılan toplantıda paydaşlar arasındaki iş dağılımı yol haritası ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Türkiye' de ve dünyada ilk olacak

Türkiye ve dünyada bir ilk olarak doğal marmara mermerlerinin kullanılacağı sempozyuma yoğun katılımcı ve davetli gelmesinin beklendiğini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Gelecek günlerde saha hazırlığı ve mermerlerin nakliyesine başlanacak. 17 Mayıs'ı iple çekiyoruz. Körfez Bölgesi'nde ilk defa bu kadar büyük çaplı bir proje gerçekleştiriliyor, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlersek bölgenin yıllardır en büyük sorunu olan büyük turizm açığını kapatmış olacağız. Bu heykel sempozyumu ile amacımız sadece su altına hayat vermek değil su üstündeki tüm esnafımızı da tekrardan canlanan turizm ile hayata bağlamaktır. Yaklaşık 5 yıl içerisinde su altında da karada da denizin altındaki çeşitliliği görmek isteyen tüm meraklılara cevap vermiş olacağız. Bu şekilde vatandaşlarımız ve turistlerimiz ister su altına dalış yaparak tüm heykellerimizi yerinde görebilecek fotoğraflayabilecek isterlerse de dalış bölgesine kurduğumuz dev ekranlı izleme noktalarında anlık olarak su altını izleyebilecekler. Biz bu projeye büyük umutlar ve heyecanlarla başladık sizden de bizim kadar heyecanlı olmanızı, umudunuzu çok yüksek tutmanızı bekliyoruz."dedi. - BALIKESİR

'1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek
'1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek
'1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek
'1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek

Kuzey Ege, Balıkesir, Türkiye, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Uçakta bebeğin hayatını kurtaran doktor vekil, 2 hastaya daha müdahale etmiş Fenerbahçe, Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yle ilgileniyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret         
17:19
TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar         
16:54
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır         
16:12
Riskli illerden olan Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı Riskli illerden olan Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı         
15:54
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var         
14:44
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti         
11:51
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 17:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: '1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu' Gömeç'te düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei