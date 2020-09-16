- 1. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 52 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 49

KOCAELİ - İzmit'te düzenlenen 1. Leyla Atakan Cup'ta mücadele eden ev sahibi İzmit Belediyespor, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 52-49 yendi.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Leyla Atakan Cup, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarının mücadeleleri ile başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İzmit Belediyespor'un mücadele ettiği turnuvanın ikinci maçında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaştı.

İzmit Belediyespor'un hızlı başladığı karşılaşmanın ilk periyotunda Fenerbahçe farkın açılmasına izin vermedi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı maçın ikinci periyodunda Fenerbahçe soyunma odasına 32-20 geride girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu domine etmeyi başaran İzmit Belediyespor 3. periyoda da önde girdi. İzmit Belediyespor'un başarılı oyuncusu ve milli takım sporcusu Kübra Erat maç içerisindeki driplingleri ile takımı sırtlarken, Fenerbahçe Öznur Kablo ise maçı çevirmek için üstün gayret sarf etti. İzmit Belediyespor maçtan 52-49 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise 14 sayıyla İzmit Belediyesporlu Egle Sıksnıute oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Tolga Ediz, Hakan Gerey, Münevver Özemre

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Kübra Erat 9, Elif Emirtekin 6, Egle Sıksnıute 14, Emel Sığırcı Mılıca Jovanovıc 10, Clarıssa Chrıstına Dos Santos 7

Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen, Shelby Ceheyanne Cheslek, 9, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 9, Banu Şimşek 2, Sevgi Uzun 6, Tuğçe Canıtez 10, Cecilia Zandalasini 10

1. Periyot: 16-12

Devre: 32-20

3. Periyot: 38-44