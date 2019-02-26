Son Dakika Haberleri: 1. Lig'in Agresifi Altay

1. Lig'in Agresifi Altay

38 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de ikinci devrenin en başarılı takımlarından olan Altay, ligin en fazla kırmızı kart gören ekipleri arasında da kendine yer buldu.

1. Lig'in Agresifi Altay, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de ikinci devrenin en başarılı takımlarından olan Altay, ligin en fazla kırmızı kart gören ekipleri arasında da kendine yer buldu.

Spor Toto 1. Lig'de son olarak Giresunspor'u deplasmanda 2-1 ile deviren Altay'da, Helder Tavares 26. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Maçın büyük bir bölümünü eksik oynayan siyah-beyazlılar, yine de galibiyete uzanmasını bildi. Aynı zamanda Tavares de bu sezon Altay'da kırmızı kart gören 5. futbolcu oldu. Siyah-beyazlılar, bu alanda Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un ardından en fazla kırmızı kart gören üçüncü takım olarak agresif bir görüntü sergiledi. 5 kez kızaran İzmir temsilcisinde, Gençer Cansev Boluspor, İbrahim Akın da Eskişehir deplasmanında takımını eksik bırakmıştı. Özgür Özkaya Adana Demirspor, Putsila da İstanbulspor karşısında kızaran diğer isimler oldu.

Gencer ilk sırada

Ligin en agresif takımlarından olan Altay'ın hırçın futbolcusu olarak ise stoper Gençer Cansev göze çarpıyor. Ligin ilk yarısında oynanan ve golsüz sona eren Boluspor maçında kırmızı kart gören Cansev, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu sezon 5 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Gençer'in ardından en fazla sarı kart gören isim ise Portekizli gol makinesi Paxiao. Ligde 5 kez sararan 'Marco Paşa', bu alanda kendine listenin ilk sırasında yer buldu. Siyah-beyazlıların iki beki Özgür Özkaya ve Yasin Palaz ise bu sezon 4'er kez sarı kart gördü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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