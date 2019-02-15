Son Dakika Haberleri: 1. Lig'in En Golcü Takımı Gazişehir Gaziantep

1. Lig'in En Golcü Takımı Gazişehir Gaziantep

47 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de heyecan son sürat devam ederken Gazişehir Gaziantep ligdeki gol istatistikleriyle dikkat çekiyor.

1. Lig'in En Golcü Takımı Gazişehir Gaziantep, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de heyecan son sürat devam ederken Gazişehir Gaziantep ligdeki gol istatistikleriyle dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar rakip kalelere 38 gol atan kırmızı-siyahlı ekip bu konuda ligin zirvesinde yer alıyor.

Gazişehir Gaziantep 21 haftası geride kalan lig maratonundan en golcü takımı olarak öne çıkıyor. Oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 35 puan toplayan ve ligde altıncı sırada bulunan Gaziantep ekibi rakip kalelere gönderdiği 38 golle en çok gol atan takım olarak zirvede yer aldı.

Kendi kalesinde ise 19 gol gören Gazişehir, en az gol yiyen altı takım arasına girdi. Ligde artı 19 gol averajı bulunan Gazişehir Gaziantep averajı en iyi takım konumunda bulunuyor.

Ligde şu ana kadar 12 ayrı futbolcusundan gol katkısı alan kırmızı-siyahlı ekipte en golcü isim attığı 7 golle Yonathan Del Valle oldu. Gaziantep ekibinde Oğulcan Çağlayan 5, Gökhan Alsan 5, Chabbi 5, Poepon 4, Kerim Avcı 3 ve Igor attığı 2 golle Valle'yi takip etti., Rıdvan Şimşek, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem, Jefferson ve Elmar Bjarnasson attıkları birer golle skor katkısı yaptılar.. Gaziantep ekibinin iki golünü ise rakip futbolcular kendi kalelerine attı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

Gaziantep, Spor
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