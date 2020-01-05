1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor 1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son Dakika Spor

1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

6 saat önce

Bu gelişmenin ardından golcü ismin Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldığı belirtildi.

1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, System.String[]

Bu gelişmenin ardından golcü ismin Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldığı belirtildi.


Arap basınında da oyuncunun havalimanındaki görüntüsü servis edilerek, "Yeni durağı Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı.


DA COSTA'DAN SONRA...


Haberde ayrıca, Prijovic'in Manuel da Costa'dan sonra takımdaki sözleşmesini fesheden ikinci oyuncu olduğu ifade edildi.


Al-Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Aleksandar Prijovic, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


BOLUSPOR'DA YILDIZI PARLADI


Prijovic, bir dönem TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da oynamış ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti. (Ajansspor)


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Suudi Arabistan, Boluspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:15 
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