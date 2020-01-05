1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Bu gelişmenin ardından golcü ismin Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldığı belirtildi.



Arap basınında da oyuncunun havalimanındaki görüntüsü servis edilerek, "Yeni durağı Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı.



DA COSTA'DAN SONRA...



Haberde ayrıca, Prijovic'in Manuel da Costa'dan sonra takımdaki sözleşmesini fesheden ikinci oyuncu olduğu ifade edildi.



Al-Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Aleksandar Prijovic, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



BOLUSPOR'DA YILDIZI PARLADI



Prijovic, bir dönem TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da oynamış ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti. (Ajansspor)



Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...



Content Video - MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleri



