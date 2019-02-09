1. Lig'in Yenilmezleri Karşı Karşıya
24 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de son 12 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmayan Denizlispor, 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu'yu ağırlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de son 12 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmayan Denizlispor
, 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu
'yu ağırlayacak.
Denizli Atatürk
Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Süleyman Abay
yönetecek. Ege
Bölgesi'ni Spor Toto 1. Lig'de temsil eden 43 puanla haftaya lider başlayan Denizlispor ile 35 puana sahip haftaya 6. sırada giren Altınordu, 21. hafta mücadelesinde birbirlerine rakip olacak.
Denizlispor ligde 12 maçtır yenilmiyor. Yeşil-siyahlı ekip son 12 müsabakasında 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan topladı. Altınordu ise 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldığı son 14 müsabakada 30 puan elde etti.
Denizlispor'da Ziya Alkurt kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir
'de oynanan müsabakayı Altınordu 4-0 kazanmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:01 Kaynak: AA
Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı
Fenerbahçe, Kayserispor'a Deplasmanda 1-0 Mağlup Oldu
Kayserisporlu Taraftarlar, Volkan Demirel'i Islıkladı
Kayserisporlu Taraftarlar, Maç Sonunda "Fenerbahçe Kümeye" Tezahüratında Bulundu