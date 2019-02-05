Son Dakika Haberleri: 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak Seçildi

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak Seçildi

59 dakika önce

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak Seçildi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.

Mustafa Temel Bozbağ'ın görevini bırakması üzerine olağan üstü yapılan genel kurulda başkanlığa oy birliğiyle Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.

Murat Sancak, "Hayırlısı olsun Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. İyi anılarak iyi işler ypama gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Mustafa Temel, Adana Demirspor, Spor
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