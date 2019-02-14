1. Lig Kulüpler Birliği'nden Başkan Demirören'e Ziyaret
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret etti.
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanı Yıldırım Demirören
'i Riva
'da ziyaret etti.
1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu
, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı
ile Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları yer aldı.
Ziyarette Başkan Yıldırım Demirören'e Murat Sancak tarafından plaket takdim edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:44 Kaynak: İHA
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