1. Lige Yükselen Voleybol Takımına Coşkulu Karşılama

2. Lig 7. Grup'ta mücadele ederken 1. Lige yükselen Cizre Belediyesi
Erkek Voleybol Takımı ilçe girişinde coşkulu bir şekilde karşılandı.
Sporcular, Orhan Doğan
Caddesi üzerinde bekleyen kalabalık bir grup tarafından halaylar eşliğinde karşılandı. Cizre Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan
, şampiyonluk kupası ile araçtan inen sporcuları tebrik ederek karşıladı.
Sanat Sokağına gelen sporcular, şampiyonluk kupasını Arıcan'a hediye ettikten sonra sevinç gösterisinde bulundu.
Arıcan, yaptığı açıklamada, özledikleri, bekledikleri şeyin gerçekleştiğini söyledi.
Oyuncuların Play-Off maçları öncesinde şampiyonluk kupasını getirecekleri yönünde vermiş oldukları sözü yerine getirdiğini belirten Arıcan, şöyle dedi:
"Biz sadece bu kadim ilçede yol yapan, su getiren bir belediye değiliz. Biz aynı zamanda sanatta da kültürde de bilimde de sporda da gayret gösterdik. Bizim belediyecilik anlayışımız buydu. Cizreliler bunu hak ediyor. Ben bu kupayı ve şampiyonluğu Cizre halkına hediye ediyorum."
Sporculardan Koray Genç
ise, böyle bir karşılamayı ve coşkuyu beklemediklerini kaydetti.
Başkan Vekili Arıcan'ın sürekli yanlarında olduklarını ifade eden Genç, "Hem başkanımıza hem de bize destek veren Cizre halkına teşekkür ediyor, bu şampiyonluğu kendilerine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.