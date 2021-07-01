1 litre atık yağ getirene 5 litre memba suyu hediye ediyorlar - Son Dakika

1 litre atık yağ getirene 5 litre memba suyu hediye ediyorlar

BURSA - Marmara Denizi'nde hayatı felç eden deniz salyası; kirlilik, sanayi ve evsel atıkların deşarjını yeniden gündeme taşırken, Yıldırım Belediyesi ilginç bir uygulamaya imza atarak denizlerin yok olmasını önlemeye çalışıyor. Belediyenin kampanyasına göre 1 litre atık yağ getiren vatandaşlar 5 litre memba suyu ile ödüllendiriliyor. Kampanya çerçevesinde bütün muhtarlıklar, belediye hizmet noktalarında takas işlemleri yapılabiliyor.

Marmara'daki deniz salyası ile birlikte çevrenin temiz tutulması bir kez daha gündeme gelirken, Yıldırım Belediyesi çevreci bir kampanyaya imza attı. 1 litre atık yağ biriktiren vatandaşlar, belediyeyi arayarak yağları teslim ediyor ve karşılığında 5 litre kaynak su veriliyor. 2 yıl içinde 36 ton atık yağ, 23 ton civarında elektronik atık toplandı. Yine tamircilerden toplanan 20 bin araç lastiği de asfalt yapımında değerlendiriliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz şehrimizi, dünyamızı gelecek kuşaklara bırakacak emanet olarak görüyoruz. Dolayısıyla atıkların da geri dönüşebilir olması bizler için önemli. Maalesef çevrenin önemini Marmara'da yaşadığımız müsilaj felaketi ile birlikte çok daha iyi gördük. Bu noktada çevre şuurunu hemşehrilerimize daha iyi aşılamak için bir takım uygulamalar yapıyoruz. Şu an yaptığımız uygulamada 1 litre atık yağ getirene 5 litre kaynak suyu hediye ediyoruz. Muhtarlıklar, belediye hizmet noktaları olsun, yağ getirenlerle böyle bir takas yapıyoruz. Hem de vatandaşlarımızın bizim çağrı merkezimize not bıraktıklarından evlerine gidip atık yağlarını alıyor ve kaynak suyu hediye ediyoruz" dedi.

"Biz bu çalışmamızla birlikte 2 yıl içinde 36 ton atık yağ toplamış olduk. 23 ton civarında elektronik atık topladık" diyen Başkan Yılmaz, "Elektronik atık verene de tasarruflu ampul veriyoruz. Sadece bunlar değil, ambalaj atıklarının toplanması için kendi tesislerimizi kurmak üzereyiz. Bakanlığımızın desteği ile TAT dediğimiz Toplama Ayrıştırma Tesislerini yakın zamanda kurmuş olacağız. Semt pazarlarındaki atıklarından da kompost elde ederek organik atıklardan istifade etmiş olacağız. Tarımla uğraşan vatandaşlara da hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.