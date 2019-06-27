Son Dakika Haberleri: "1. Malatya Kayısı Festivali" başladı
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"1. Malatya Kayısı Festivali" başladı

57 dakika önce

Bağcılar Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) iş birliği ile düzenlenen "1. Malatya Kayısı Festivali", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda başladı.

Bağcılar Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) iş birliği ile düzenlenen "1. Malatya Kayısı Festivali", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda başladı.
Malatya kayısısının tanınırlığını ve üretim hacmini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Malatyalılar, hem hasret giderdi hem de memleketten getirilerek kendilerine ikram edilen kayısının tadına baktı.
Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'da 33 bin Malatyalı kardeşimizle birlikte yaşıyoruz. Bağcılar'da nüfus bakımından ilk üç vilayetten biri olan Malatyalı dostlarımızla birçok alanda birlikte çalışmalar yürüttük. Memleketlerimize kadar uzanan muhabbetler kurduk, dostluklar edindik. Bugüne kadar her alanda hep dostluklarını ve kardeşliklerini gördük." dedi.
Çağırıcı, "Nostalji Bahçeleri" arasında yer alan kayısı bahçesinde de Malatya kültürünün yaşatıldığını ifade etti.
Konuşmaların ardında Başkan Çağırıcı vatandaşlarla birlikte yöresel ürünlerin sergilendiği 25 standı gezdi. Dernek temsilcileri ve stant sahipleriyle sohbet eden Çağırıcı, kendisine ikram edilen kayısıdan yedi.
Festivalin açılışında vatandaşlara Malatya'dan getirilen kayısıdan da ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan festival, yerel sanatçıların verdiği mini konserle sona erdi.
30 Haziran gecesi sona erecek festivalde 4 gün boyunca konserler, halk oyunları, folklor gösterileri ve taze kayısı dağıtımı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:29 Kaynak: AA
Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Malatya, Kültür Sanat
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