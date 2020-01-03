1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı - Son Dakika Spor

1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, başladı.

1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği organizasyonda; Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'dan 156 sporcu mücadele ediyor.

Antrenör Serdar Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda "Bodrum Kış Trofesi" adıyla düzenlenen yarışların isminin "Mandalin Kupası" şeklinde değiştirildiğini söyledi.

Katılanlara Bodrum mandalinası ikram edilen ve İçmeler mevkisinde gerçekleştirilen organizasyon, pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

Ukrayna, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok
Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu Anadolu Efes, Khimki'yi farklı geçti

Son Dakika Haberleri
01:03 Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:33 La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada... - Son Dakika Spor
00:04 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok - Son Dakika Spor
23:43 Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman: "Devre arasında konuştuk, engelledik" - Son Dakika Spor
23:40 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:02 Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 02:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]