1 Mart Dünya Tokatlılar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

1 Mart Dünya Tokatlılar Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Sosyal medya platformlarında "#1MartDünyaTokatlılarGünü" etiket çalışmasını başlatan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Biz Tokatlıyız, Biz Anadoluyuz, Biz BİR'iz Beraberiz" twitini saat 19.00'da paylaştı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla "#1MartDünyaTokatlılarGünü" etiketi, TT (Trend Topic) olarak gündemin ilk üç sırasında yer aldı.

Eroğlu, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, herkesin 1 Mart Dünya Tokatlılar Günü'nü kutladı.

1 Mart'ın Tokatlılar için ayrı bir gün olduğunu dile getiren Eroğlu, "Önümüzdeki yıllarda da birlikte ve beraberce yapmaya devam edeceğiz. Tokat'ımızın güzelliklerini dünya ve Türkiye'de tanıtmak amacıyla sosyal mecralarda paylaşım yapmak bize düşen en önemli görev diye düşünüyorum." dedi.