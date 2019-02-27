1 Mart Vapur Faciası İzmit'te Anılacak

KOCAELİ(İHA) – İzmit' Körfez'inde 1 Mart 1958 yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, düzenlenecek programlarla anılacak.

KOCAELİ(İHA) – İzmit' Körfez'inde 1 Mart 1958 yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, düzenlenecek programlarla anılacak.



İzmit Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde, içinde çoğu öğrenci 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nde hareket ettikten sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybedenler İzmit'te düzenlenecek programlarla anılacak. Programı kapsamında ilk olarak 1 Mart Cuma günü saat 10.00'da İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde okul idaresi, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği, öğrenciler ve protokolün katılımıyla okul bahçesinde anma programı gerçekleştirecek.



İkinci program ise saat 11.00'da İzmit Lisesi okul bahçesinde İzmit Lisesi okul yönetimi, öğrenciler, İzmit Lisesi Mezunları Derneği ve protokolün katılımıyla bir anma programı daha gerçekleştirilecek. Program kapsamında anıta çelenk ve karanfil bırakılacak. Vapur faciasında hayatını kaybedenler için gökyüzüne balon bırakılacak. Son olarak saat 12.00'da İzmit Marina Sahili'nde protokol eşliğinde denize çelenk bırakılarak hayatını kaybedenler bir kez daha anılacak. - KOCAELİ

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