1 Mayıs'a özel sosyal mesafeli halay - Son Dakika
Son Dakika Dünya 1 Mayıs'a özel sosyal mesafeli halay - Son Dakika Dünya

1 Mayıs'a özel sosyal mesafeli halay

6 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesi alternatif bir çözümle 1 Mayıs'ı halay çekerek kutladı. Belediye çalışanları fırça saplarını kullanarak oluşturdukları sosyal mesafe ile halay çekti.

1 Mayıs'a özel sosyal mesafeli halay, System.String[]

Bu yıl tüm dünyada 1 Mayıs İşçi Bayramı etklinlikleri Covid-19 salgınının gölgesinde kaldı. Meydanlarda toplu törenler ve yürüyüşler düzenlenemiyor. Ancak İzmir'in Çiğli ilçesi alternatif bir çözümle 1 Mayıs'ı halay çekerek kutladı. Belediye çalışanları fırça saplarını kullanarak oluşturdukları sosyal mesafe ile halay çekti. Görüntüleri Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sosyal medya hesabından paylaştı.


Gümrükçü'nün mesajında, "Belediyemizin emekçileri ile şantiye tesisimizde #1Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı, fırça saplarıyla sosyal mesafeli halay çekerek kutladık" ifadeleri yer aldı.

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Koronavirüs, 1 Mayıs, İzmir, Çiğli, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:05 


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