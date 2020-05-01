1 Mayıs'a özel sosyal mesafeli halay

İzmir'in Çiğli ilçesi alternatif bir çözümle 1 Mayıs'ı halay çekerek kutladı. Belediye çalışanları fırça saplarını kullanarak oluşturdukları sosyal mesafe ile halay çekti.

Bu yıl tüm dünyada 1 Mayıs İşçi Bayramı etklinlikleri Covid-19 salgınının gölgesinde kaldı. Meydanlarda toplu törenler ve yürüyüşler düzenlenemiyor. Ancak İzmir'in Çiğli ilçesi alternatif bir çözümle 1 Mayıs'ı halay çekerek kutladı. Belediye çalışanları fırça saplarını kullanarak oluşturdukları sosyal mesafe ile halay çekti. Görüntüleri Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sosyal medya hesabından paylaştı.

Gümrükçü'nün mesajında, "Belediyemizin emekçileri ile şantiye tesisimizde #1Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı, fırça saplarıyla sosyal mesafeli halay çekerek kutladık" ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

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