1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Sonel, mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahibi bunda emeği ve alın teri olanlarındır. Her geçen gün daha da gelişen ve güçlenen ülkemizin gelişmesinde bu güce ihtiyacımız vardır. Emek ve alın teri değerlidir, sahip çıkmamız gerekir. Emek ve alın teriyle hayatını kazanarak ilimizin ve ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayan tüm işçi ve emekçi çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."