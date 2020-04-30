1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Özkan, mesajında, emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu günde, ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük payı olan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Başkan Geylani ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Alın teri döken işçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışmasının, haklarının alın terleri kurumadan verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Geylani, şunları kaydetti:

"Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakar ve fedakar gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz ve gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında kısaca ülkemizin en ücra köşesinde çalışan, emek veren tüm işçi kardeşlerimin günün kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."