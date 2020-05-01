1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özer mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün her yıl coşkuyla kutlandığını ancak bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alanlarda kutlanamadığını belirtti.

CHP olarak alanlarda olsalar da olmasalar da emeğin yanındaki duruşlarının hiç değişmeyeceğini aktaran Özer, "Biz her zaman ve her koşulda emeğin yanında, emekçinin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Neo liberal politikaların hüküm sürdüğü ülkemizde emekçinin hakkı gözetilmiyor, üreten emeğinin karşılığını alamıyor, emekçiler günbegün hak kayıplarına maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Özer, umutsuz olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Umuyoruz ki, bu salgın günleri daha çok kar hırsıyla barışı, kardeşliği, emeği yok sayanlar için daha güzel bir dünya için düşünme fırsatı verir. Umuyoruz ki, bu salgın günleri açlık sınırının altındaki ücretlere mahkum edilen milyonlarca emekçinin nasıl önemli işler yaptığının anlaşılmasına vesile olur. Umuyoruz ki, bu salgın günleri yıllardır dillerimizden düşmeyen parasız eğitim, parasız sağlık taleplerinin ne kadar doğru talepler olduğunun anlaşılmasını sağlar. CHP olarak ne ekonomik krizlerin ne de salgınların faturasının yoksullara ve emekçilere çıkartılmasına izin vermeyecek, emekçi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."