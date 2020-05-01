1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında, işçi ve emekçinin hakkını, hukukunu gözetmeye devletin imkanları dahilinde sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini belirtti.

İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdiklerini ifade eden Dülger, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz."

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de emek verilmeden sermayenin oluşmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Her yıl coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'ın bu yıl yeni tip koronavirüsün nedeniyle sönük geçtiğini aktaran Özdemir, her şeye rağmen salgınla mücadele kapsamında başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin gece gündüz demeden sahada olduklarını kaydetti.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de Türkiye'nin üreten ve kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolanda hızla ilerlediğini belirtti.

Ülkenin emekçilerin alın teri ile her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkat çeken Şeker, Kovid-19 salgını nedeniyle emekçilerin gününü istediği gibi kutlayamadığını hatırlatarak, "Ancak tüm olumsuzluklara rağmen emekçilerimiz canları pahasına sahadalar ve eksiksiz olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Vatandaşlar olarak bizlerinde devletimizin tavsiyeleri doğrultusunda onlara destek olmamız şart." ifadelerini kullandı.