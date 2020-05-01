1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, 1 Mayıs'ın insan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin ve üreterek çalışma gücünün kutlandığı gün olduğunu belirtti.

Beyazgül, mesajını şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak işçisiyle, esnafıyla, memuruyla, tüm emekçi çalışanlarıyla birlikte daha güzel mutlu yarınlara el ele, tek yürek yürümek en büyük amacımızdır. Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakar ve fedakar gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz ve gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin gelişme ve kalkınma mücadelesinde hayati rol ve önemi olan, rızkını alın terinden çıkaran tüm çalışanımızın, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."