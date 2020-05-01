1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Iğdır'da, Hak-İş Konfederasyonu Şube Başkanlığı'nca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.

Hak-İş Konfederasyonu Iğdır Şube Başkanı İsmet Tutulmaz ve sendika üyesi 4 işçi, Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya geldi.

Burada saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra İstiklal Marşı okudu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İsmet Tutulmaz, tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

Bu yılki kutlamaların koronavirüs tedbirleri kapsamında kitlesel olarak yapılamadığının altını çizen Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Hak-İş olarak 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşı'mızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizler güçlü, güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, sağlığımız için, iş güvencemiz için, işimiz ve emeğimiz için, yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız."