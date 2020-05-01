1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Ekrem Çelebi, mesajında Türkiye'nin zenginliğini ve gücünü çalışanlara ve üretenlere borçlu olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetinin işçilerin hakkının ve hukukunun korunması doğrultusunda yapılan her türlü samimi çalışmayı desteklediğini bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini aktaran Çelebi, mesajında şunları kaydetti:

"Tarımdan sanayiye, teknolojinden sağlığa, hizmet sektöründen ticari hayata kadar hayatın her alanında sahip olduklarımız da en fazla payı olanlar emekleriyle, alın terleriyle çalışan, üreten işçi ve emekçilerimizdir. Bizim medeniyetimiz ve inancımız, helal lokmanın kutsallığıyla yoğrulmuştur. Böyle bir medeniyetin ve inancın evlatları olarak, alın terinin, emeğin bayramına ulaşmanın önemi çok daha fazla anlam kazanıyor. Ayakta kalabiliyorsak, üretebiliyorsak, kalkınabiliyorsak, ülkemizi, insanlığın varlığını geleceğe taşıyabiliyorsak bunun en büyük etkenlerinden biri bu aziz vatanın her bir ferdinin emeği, alın teri ve becerileriyle ürettikleridir."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da mesajında, işçi, memur ve tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakar ve fedakar gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında kısaca ülkemizin en ücra köşesinde üretime katkı koyarak nafakasını çıkaran işçilerimiz şunu çok iyi bilmelisiniz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Ağrı Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi bir yıldız kent olması yönünde gösterdiğimiz çabamızın en önemli paydaşı sizlersiniz."