1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmez mesajında, bugün Türkiye'nin kalkınması ve ekonominin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin alın terleriyle hayatını kazanarak ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en değerli sermayesinin emek olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"En kutsal kazanç ise alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur."