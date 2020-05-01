1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı.
Lüleburgaz Emek Platformu üyeleri, belediye binası önünde toplanarak Kongre Meydanı'na yürüdü.
Burada platform adına basın açıklamasını okuyan Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, 1 Mayıs'ta alanlarda olduklarını söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl sınırlı sayıda katılımcıyla 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirten Yavuz, gelecek 1 Mayıs'ta coşkuyla meydanlarda olmak için umutlu olduklarını belirtti.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.