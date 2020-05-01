1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam İlidi, mesajında, insan kaynağının temel direği olan ekmeğin, hayattaki en onurlu değerlerin başında geldiğini belirtti.

İşçilerin zor şartlar altında verdiği haklı mücadelenin ve elde ettikleri kazanımların önemli bir ürünü olduğunu aktaran İlidi, "Ülkemizin büyümesi ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ev alın teriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.