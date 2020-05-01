1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

6 saat önce

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında mesaj yayımladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, System.String[]

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında mesaj yayımladı.

Alişarlı, mesajında, medeniyetin, alın teri ve emeğin hakkını kutsal gören, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan müstesna bir yere sahip olduğunu, emekçilerin, bu zorlu pandemi şartlarında dahi, milli birlik ve dayanışma ruhuyla gece-gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini belirtti.

Rektör Alişarlı, "Helal kazançları için ülkenin kalkınması adına, tüm saha ve sektörlerde emek veren, işçilerimiz, memurlarımız ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, emek ve dayanışma günü, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 03:08 Kaynak: AA


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