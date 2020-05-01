1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında mesaj yayımladı.

Alişarlı, mesajında, medeniyetin, alın teri ve emeğin hakkını kutsal gören, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan müstesna bir yere sahip olduğunu, emekçilerin, bu zorlu pandemi şartlarında dahi, milli birlik ve dayanışma ruhuyla gece-gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini belirtti.

Rektör Alişarlı, "Helal kazançları için ülkenin kalkınması adına, tüm saha ve sektörlerde emek veren, işçilerimiz, memurlarımız ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.