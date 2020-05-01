1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Orhan, mesajında, her yıl 1 mayısta dünya genelinde kutlanılan işçi bayramının AK Parti hükümetiyle Türkiye'de ayrı bir anlam kazandığını belirtti.

İşçilerin bu bayramı huzurlu bir ortamda kutlaması için resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Türkiye'nin büyüyüp, gelişmesine devam etmesi ve bununla birlikte 2023 hedeflerine ulaşılmasında, en büyük paylardan birinin çalışan, üreten işçi ve emekçiler olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."